На Камчатке тысячи животных выбрасываются на берег

На Камчатке морские обитатели и животные массово выбрасываются на берег и гибнут. Около сорока километров побережья Тихого океана загрязнены, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным регионального минприроды, выявлено превышение нормы содержания фенолов в воде – в 2,5 раза и более 3,5 раза - содержания нефтепродуктов.

ПО предварительной информации, причиной загрязнения может являться сброс льяльных вод (загрязненные нефтепродуктами воды -прим. НСН) или нефтепродуктов с проходящих судов.

Минприроды Камчатки выявило загрязнение участков Авачинского залива

Также журналисты сообщают, что недалеко от места бедствия находится военный полигон Козельский, где хранятся ядовитые вещества «в большом количестве».

Напомним, около двух недель назад в соцсетях появились первые сообщения серферов об экологической проблеме на побережье Камчатки в районе Халактырского пляжа. Они рассказали о неприятном запахе на побережье и горьком вкусе воды. Также пожаловались на необычную аллергическую реакцию после серфинга, проблемах со зрением и сильной тошноте. А 1 октября морские обитатели тысячами выбросились на берег.

Ранее поручение разобраться в причинах экологической катастрофы правительству Камчатского края дал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

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ФОТО: t.me/breakingmash
ТЕГИ:БедствиеЭкологияКамчатка
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