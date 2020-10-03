На Камчатке тысячи животных выбрасываются на берег

Также журналисты сообщают, что недалеко от места бедствия находится военный полигон Козельский, где хранятся ядовитые вещества «в большом количестве».

Напомним, около двух недель назад в соцсетях появились первые сообщения серферов об экологической проблеме на побережье Камчатки в районе Халактырского пляжа. Они рассказали о неприятном запахе на побережье и горьком вкусе воды. Также пожаловались на необычную аллергическую реакцию после серфинга, проблемах со зрением и сильной тошноте. А 1 октября морские обитатели тысячами выбросились на берег.

Ранее поручение разобраться в причинах экологической катастрофы правительству Камчатского края дал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

