На Камчатке тысячи животных выбрасываются на берег
На Камчатке морские обитатели и животные массово выбрасываются на берег и гибнут. Около сорока километров побережья Тихого океана загрязнены, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным регионального минприроды, выявлено превышение нормы содержания фенолов в воде – в 2,5 раза и более 3,5 раза - содержания нефтепродуктов.
ПО предварительной информации, причиной загрязнения может являться сброс льяльных вод (загрязненные нефтепродуктами воды -прим. НСН) или нефтепродуктов с проходящих судов.
Также журналисты сообщают, что недалеко от места бедствия находится военный полигон Козельский, где хранятся ядовитые вещества «в большом количестве».
Напомним, около двух недель назад в соцсетях появились первые сообщения серферов об экологической проблеме на побережье Камчатки в районе Халактырского пляжа. Они рассказали о неприятном запахе на побережье и горьком вкусе воды. Также пожаловались на необычную аллергическую реакцию после серфинга, проблемах со зрением и сильной тошноте. А 1 октября морские обитатели тысячами выбросились на берег.
Ранее поручение разобраться в причинах экологической катастрофы правительству Камчатского края дал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
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