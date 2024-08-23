На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

Свыше 240 тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область за сутки Анатолий Антонов заявил, что президент России принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область Дональд Трамп высмеял обещание Камалы Харрис «не подстраиваться под диктаторов» 236 человека выведены из лесного пожара в Домбае Филипп Киркоров не ничего знает об административных штрафах своего отца