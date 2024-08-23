На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке. Об этом заявили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,5

Подземные толчки зафиксировали на глубине 16 км.

«Эпицентр землетрясения находился в 180 км от Петропавловска-Камчатского», — отметили сейсмологи.

По данным управления МЧС по Камчатскому краю, жители города ощутили толчки до трех баллов.

Накануне на территории Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1, напоминает «Свободная пресса».

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