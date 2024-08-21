В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Аргентине. Об этом сообщил национальный институт сейсмологии.

У берегов южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4

Специалисты зарегистрировали подземные толчки в 03:55 (09:55 мск) в 20 километрах севернее деревни Ринконада в провинции Жужуй в северо-западной части Аргентины. Очаг землетрясения располагался на глубине 277 километров.

Данных о возможных жертвах или разрушениях нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Турции, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЗемлетрясениеАргентина

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