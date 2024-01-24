На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение произошло на восточном побережье Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. Его магнитуда оценивается в 5,2.

Очаг залегал на глубине 36 километров под морским дном, мощные толчки зарегистрированы вдали от населенных пунктов. Информация о разрушениях не приводится, угроза цунами отсутствует. Последний раз толчки подобного масштаба накрыли регион весной прошлого года.

Землетрясение на границе Киргизии и КНР не затронуло космодром Байконур

Днем ранее три подземных толчка магнитудой 4,6, 4,7 и 4,9 зарегистрированы на границе Киргизии и Китая. Об этом сообщила Геологическая служба США. Отмечается, что эпицентр землетрясения магнитудой 4,6 находился в 136 км к западу от китайского уезда Аксу и в 143 км к югу от города Каракол в Киргизии. Очаг залегал на глубине 10 км.

23 января сообщалось, что восемь человек пострадали в результате землетрясения в Алма-Ате. Отмечалось, что три человека получили травмы, выпрыгнув со вторых и третьих этажей домов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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