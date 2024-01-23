Землетрясение на границе Киргизии и КНР не затронуло космодром Байконур

Объекты и инфраструктура космодрома Байконур не получили никакого разрушительного воздействия в результате землетрясения, которое произошло на границе Киргизии и Китая. Об этом информирует Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входящий в Роскосмос.

Там уточнили, что специалисты предприятий космической отрасли России по-прежнему работают в штатном режиме, передаёт ТАСС. Магнитуда землетрясения составила 7 баллов. Эпицентр подземных толчков располагался в 126 км к юго-востоку от киргизского города Кызыл-Суу.

Землетрясение ощущалось также в Казахстане. После подземных толчков в Алма-Ате за медицинской помощью обратились более 40 человек, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», космодром Байконур расположен на территории Кызылординской области Казахстана между городом Казалинском и посёлком Жосалы.

