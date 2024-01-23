Землетрясение на границе Киргизии и КНР не затронуло космодром Байконур
Объекты и инфраструктура космодрома Байконур не получили никакого разрушительного воздействия в результате землетрясения, которое произошло на границе Киргизии и Китая. Об этом информирует Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входящий в Роскосмос.
Там уточнили, что специалисты предприятий космической отрасли России по-прежнему работают в штатном режиме, передаёт ТАСС. Магнитуда землетрясения составила 7 баллов. Эпицентр подземных толчков располагался в 126 км к юго-востоку от киргизского города Кызыл-Суу.
Землетрясение ощущалось также в Казахстане. После подземных толчков в Алма-Ате за медицинской помощью обратились более 40 человек, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», космодром Байконур расположен на территории Кызылординской области Казахстана между городом Казалинском и посёлком Жосалы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru