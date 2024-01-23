При землетрясении в Алма-Ате пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в результате землетрясения в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление здравоохранения города.
«По состоянию на 03:00 (00:00 мск) 23 января пострадали восемь человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города», — указали в ведомстве.
Отмечается, что три человека получили травмы, выпрыгнув со вторых и третьих этажей домов. Двоих пострадавших обследовали и отправили на амбулаторное лечение, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии.
Землетрясение магнитудой около 5 баллов зафиксировали в Алма-Ате минувшей ночью, напоминает «Свободная пресса». По данным Минздрава Казахстана, после ЧП за медпомощью обратились 44 человека, пишет Ura.ru.
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