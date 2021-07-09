Названа причина жесткой посадки частного самолета на Ямале

Отказ двигателя мог привести к жесткой посадке частного двухместного легкомоторного самолета в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Там отметили, что это предварительная причина произошедшего.