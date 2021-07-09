Названа причина жесткой посадки частного самолета на Ямале
Отказ двигателя мог привести к жесткой посадке частного двухместного легкомоторного самолета в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.
Там отметили, что это предварительная причина произошедшего.
Инцидент произошел накануне. Легкомоторный самолет на Ямале перестал выходить на связь. Спасатели, отправившиеся на поиски воздушного судна, обнаружили упавший самолет, он дымился, а рядом находился человек, подавал сигналы рукой.
Самолет выполнял полет в целях оказания услуг по авиационному патрулированию лесов.
Двое членов экипажа были спасены и эвакуированы самолетом МЧС Ми-8, передает RT. Они живы. Сейчас они находятся в реанимации. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. У них серьезные травмы, но жизни они не угрожают.
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