СМИ: Вертолет разбился в КБР во время сельхозработ

Вертолет потерпел крушение в Кабардино-Балкарии. В авиакатастрофе есть пострадавшие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, вертолет был задействован на сельхозработах для орошения полей. Известно, что в полете отказала техника, машина потеряла управление и потерпела крушение.

В настоящее время число пострадавших уточняется.

