СМИ: Вертолет разбился в КБР во время сельхозработ
4 июля 202112:27
Вертолет потерпел крушение в Кабардино-Балкарии. В авиакатастрофе есть пострадавшие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По его данным, вертолет был задействован на сельхозработах для орошения полей. Известно, что в полете отказала техника, машина потеряла управление и потерпела крушение.
В настоящее время число пострадавших уточняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru