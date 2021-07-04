СМИ: Вертолет разбился в КБР во время сельхозработ

Вертолет потерпел крушение в Кабардино-Балкарии. В авиакатастрофе есть пострадавшие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, вертолет был задействован на сельхозработах для орошения полей. Известно, что в полете отказала техника, машина потеряла управление и потерпела крушение.

В настоящее время число пострадавших уточняется.

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ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:Кабардино-балкарияКрушениеАвиакатастрофаВертолет
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