На Камчатке перевернулся вахтовый автобус с туристами
Вахтовый автобус с туристами перевернулся на Камчатке. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев.
«В Усть-Камчатском округе на реке Студеная перевернулась "вахтовка". Ехали в сторону Ключевской группы вулканов», — написал чиновник в соцсети «ВКонтакте».
По словам Лебедева, на месте остались 20 человек, четверых доставили для оказания помощи в поселок Козыревск. Министр указал, что тургруппа не зарегистрировалась в МЧС. В ближайшие часы туристов перевезут в Козыревск и разместят в поселке.
Ранее в Турции попал в ДТП автобус, перевозивший туристов из России и Казахстана, пострадали 13 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru