В ДТП с автобусом Астрахань-Москва под Волгоградом пострадали 20 человек
Один человек погиб, еще двадцать получили травмы в результате аварии с автобусом Астрахань-Москва и грузовиком под Волгоградом. Об этом сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин.
ДТП произошло около 4 часов утра на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области.
«Один человек погиб, 20 пострадали, в том числе шесть детей – все на амбулаторном лечении... Среди пассажиров, получивших травмы разной степени тяжести, 7 жителей Астраханской области», — написал Бабушкин в Telegram-канале.
Как отметил губернатор, астраханские власти на связи с комитетом по здравоохранению Волгоградской области и решают вопрос о необходимости перевода раненых в стационары Астрахани.
Ранее управление МВД по Волгоградской области сообщило, что в результате ДТП с автобусом и грузовиком погиб водитель пассажирского транспорта, пишет «Свободная пресса». Всего в автобусе находились около 30 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru