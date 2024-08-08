В Турции 13 человек пострадали в аварии автобуса с туристами из РФ и Казахстана
8 августа 202414:19
В Турции в результате аварии автобуса, перевозившего туристов из России и Казахстана, пострадали 13 пассажиров, сообщил новостной портал Mugla gazetesi.
Как отмечается, автобус перевернулся на одной из трасс в провинции Мугла на юге республики. К месту инцидента прибыли машины скорой помощи и полиции. Все пострадавшие доставлены в местный госпиталь. Причины аварии устанавливаются.
Ранее в Анталье автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru