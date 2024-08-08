В Турции 13 человек пострадали в аварии автобуса с туристами из РФ и Казахстана

Как отмечается, автобус перевернулся на одной из трасс в провинции Мугла на юге республики. К месту инцидента прибыли машины скорой помощи и полиции. Все пострадавшие доставлены в местный госпиталь. Причины аварии устанавливаются.

Ранее в Анталье автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

