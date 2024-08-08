В Турции 13 человек пострадали в аварии автобуса с туристами из РФ и Казахстана

В Турции в результате аварии автобуса, перевозившего туристов из России и Казахстана, пострадали 13 пассажиров, сообщил новостной портал Mugla gazetesi.

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Как отмечается, автобус перевернулся на одной из трасс в провинции Мугла на юге республики. К месту инцидента прибыли машины скорой помощи и полиции. Все пострадавшие доставлены в местный госпиталь. Причины аварии устанавливаются.

Ранее в Анталье автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скрин с видео канала A Haber
ТЕГИ:Российские ТуристыАвтобусАварияТурция

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