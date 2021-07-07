На Камчатке объявлен трехдневный траур из-за крушения Ан-26

С 7 по 9 июля в крае приспустят государственные флаги и флаги Камчатки. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Тем временем, поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 около поселка Палана Камчатского края продолжилась в среду утром.

Пассажирский самолет Ан-26 компании «Камчатское авиапредприятие» разбился днем 6 июля. По имеющимся данным, 22 пассажира и все члены экипажа погибли.

