На Камчатке объявлен трехдневный траур из-за крушения Ан-26
Глава Камчатки объявил три дня траура в регионе из-за крушения самолета Ан-26, сообщает ТАСС со ссылкой губернатора Владимира Солодова.
С 7 по 9 июля в крае приспустят государственные флаги и флаги Камчатки. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.
Тем временем, поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 около поселка Палана Камчатского края продолжилась в среду утром.
Пассажирский самолет Ан-26 компании «Камчатское авиапредприятие» разбился днем 6 июля. По имеющимся данным, 22 пассажира и все члены экипажа погибли.
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