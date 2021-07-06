Росавиация: Найдены обломки пропавшего на Камчатке самолета

Росавиация подтвердила, что спасатели нашли фрагменты пропавшего на Камчатке самолета Ан-26, на борту которого было 28 человек, сообщает РИА Новости.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также сообщил «Интерфаксу» об обнаружении обломков самолета.

«Предположительно, при заходе на второй круг произошла катастрофа. Обнаружены обломки, которые, предположительно, могут принадлежать самолету, - в район обнаружения обломков выдвигаются специалисты для их обследования и дачи окончательного заключения о принадлежности обломков», - сказал Солодов.