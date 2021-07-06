Росавиация: Найдены обломки пропавшего на Камчатке самолета
Росавиация подтвердила, что спасатели нашли фрагменты пропавшего на Камчатке самолета Ан-26, на борту которого было 28 человек, сообщает РИА Новости.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также сообщил «Интерфаксу» об обнаружении обломков самолета.
«Предположительно, при заходе на второй круг произошла катастрофа. Обнаружены обломки, которые, предположительно, могут принадлежать самолету, - в район обнаружения обломков выдвигаются специалисты для их обследования и дачи окончательного заключения о принадлежности обломков», - сказал Солодов.
Ранее сообщалось, что самолет Ан-26 летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, однако потом связь с бортом пропала около 15:00 по местному времени.
По данным главка МЧС, на борту находились 28 человек – 22 пассажира и шесть членов экипажа. В администрации Камчатского края сообщили, что на борту было двое детей в возрасте до 12 лет. Также, по данным СМИ, в числе пассажиров была глава городского округа "Поселок Палана" - административного центра Корякского округа - Ольга Мохирева.
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