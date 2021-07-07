Спасатели на Камчатке продолжили поиски обломков Ан-26

Поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 около поселка Палана Камчатского края продолжилась в среду утром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Поиски были приостановлены в ночное время. В сообщении ведомства отмечается, что группа спасателей едет до места крушения на спецтехнике высокой проходимости.

Поиски осложнены туманом, а также особенностями рельефа, из-за чего спасатели вынуждены были изменить маршрут.

Пассажирский самолет Ан-26 компании "Камчатское авиапредприятие" разбился днем 6 июля. По имеющимся данным, 22 пассажира и все члены экипажа погибли.

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ФОТО: пресс-служба управления МЧС по КЧР
ТЕГИ:МЧССпасателиКрушение Самолёта
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