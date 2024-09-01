«112»: На Камчатке погибли все 22 пассажира вертолета Ми-8
Все 22 пассажира, в том числе три члена экипажа, вертолета Ми-8, пропавшего накануне на Камчатке, погибли. Об это сообщает Telegram-канал «112».
По предварительной информации, судно могло врезаться в возвышенность в густом тумане.
1 сентября сотрудники МЧС с воздуха обнаружили обломки Ми-8, который пропал с радаров через пять минут после вылета 31 августа. Рухнувший вертолет находился на сопке на высоте 900 метров, вблизи места, от которого экипаж последний раз выходил на связь.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что во Владикавказе самолет Ан-2 совершил жесткую посадку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru