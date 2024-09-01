Сотрудники МЧС обнаружили обломки пропавшего над Камчаткой вертолета Ми-8

Сотрудники МЧС России с воздуха обнаружили обломки пропавшего над Камчаткой вертолета Ми-8. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным источника, обломки находятся на высоте 900 метров вблизи места, от которого экипаж последний раз выходил на связь. Известно, что на борту находились 22 человека, включая трех членов экипажа. Информация о причинах произошедшего уточняется.

Сообщения о пропаже судна на Камчатке стали появляться в Сети днем 31 августа. Отмечалось, что вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, однако спустя пять минут после вылета он пропал с радаров.