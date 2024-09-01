Сотрудники МЧС обнаружили обломки пропавшего над Камчаткой вертолета Ми-8

Сотрудники МЧС России с воздуха обнаружили обломки пропавшего над Камчаткой вертолета Ми-8. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным источника, обломки находятся на высоте 900 метров вблизи места, от которого экипаж последний раз выходил на связь. Известно, что на борту находились 22 человека, включая трех членов экипажа. Информация о причинах произошедшего уточняется.

Сообщения о пропаже судна на Камчатке стали появляться в Сети днем 31 августа. Отмечалось, что вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, однако спустя пять минут после вылета он пропал с радаров.

Семь человек пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии

По данным службы коммуникаций РФС, на борту, в том числе, находился финансовый директор Российского Футбольного Союза Арсений Замятин и его супруга.

На поиски пропавшего вертолета Ми-8 выдвинулись наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС РФ, Ми-8 ведомства со спасателями на борту, а также вертолет Ми-8 компании-владельца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
ТЕГИ:СпасателиВертолетМЧСКамчатка

Горячие новости

Все новости

партнеры