Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла

Вулкан Карымский на востоке Камчатки выбросил столб пепла высотой 2500 метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 30 октября 2021 года из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 2500 метров при высоте самого исполина - 1469 метров», — отмечается в сообщении.

В МЧС утонили, что пепел распространяется в сторону Кроноцкого залива. Населенных пунктов на пути пеплового облака нет. Специалисты не зарегистрировали выпадения пепла в жилых местностях.

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ФОТО: РИА Новости/В. Чистяков
ТЕГИ:МЧСВулканыКамчатка
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