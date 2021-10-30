Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла
Вулкан Карымский на востоке Камчатки выбросил столб пепла высотой 2500 метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 30 октября 2021 года из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 2500 метров при высоте самого исполина - 1469 метров», — отмечается в сообщении.
В МЧС утонили, что пепел распространяется в сторону Кроноцкого залива. Населенных пунктов на пути пеплового облака нет. Специалисты не зарегистрировали выпадения пепла в жилых местностях.
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