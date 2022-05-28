На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 5 км

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 28 мая из вулкана Безымянного зафиксировали пепловый выброс на высоту до 5 000 метров», — цитирует сообщение ТАСС.

Высота самого вулкана — 3 020 метров. Шлейф после выброса пепла распространился на восток к Камчатскому заливу, населенных пунктов на пути распространения шлейфа нет.

