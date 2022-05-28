На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 5 км
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 тысяч метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 28 мая из вулкана Безымянного зафиксировали пепловый выброс на высоту до 5 000 метров», — цитирует сообщение ТАСС.
Высота самого вулкана — 3 020 метров. Шлейф после выброса пепла распространился на восток к Камчатскому заливу, населенных пунктов на пути распространения шлейфа нет.
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