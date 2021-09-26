На Калининской АЭС из-за сработавшей автоматики остановили энергоблок

На Калининской АЭС в Тверской области сработала автоматика, в результате чего был остановлен энергоблок №4, сообщают в пресс-службе оператора всех атомных станций РФ концерна «Росэнергоатом».

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На станции выясняют причины инцидента.

«26 сентября в 10.01 действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Причины срабатывания автоматики выясняются», - говорится в сообщении.

Уровень радиации на АЭС и прилегающей территории находится в норме, указывается в сообщении.

Как рассказал член высшей экспертной комиссии общественного совета Росатома Олег Муратов в интервью НСН, отключения энергоблоков могут происходить по разным причинам, не связанным с радиационной безопасностью. Эксперт заверил, что повторение трагедии на Чернобыльской АЭС «совершенно нереально».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьЭнергетикаТверская ОбластьАЭС
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