На границе Китая и Киргизии зафиксировали три землетрясения

Три подземных толчка магнитудой 4,6, 4,7 и 4,9 зарегистрированы на границе Киргизии и Китая. Об этом сообщила Геологическая служба США.

В Алма-Ате произошло землетрясение магнитудой 6,7

Отмечается, что эпицентр землетрясения магнитудой 4,6 находился в 136 км к западу от китайского уезда Аксу и в 143 км к югу от города Каракол в Киргизии. Очаг залегал на глубине 10 км.

При этом эпицентр землетрясения магнитудой 4,7 располагался в 131 км к западу от Аксу и в 137 км к югу от Каракола. В свою очередь эпицентр землетрясения магнитудой 4,9 находился на расстоянии 134 км к западу Аксу и в 133 км к югу от Каракола.

Ранее, 23 января, сообщалось, что восемь человек пострадали в результате землетрясения в Алма-Ате. Отмечалось, что три человека получили травмы, выпрыгнув со вторых и третьих этажей домов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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