В Алма-Ате произошло землетрясение магнитудой 6,7

Как пишут СМИ, горожане почувствовали серьезные толчки. В квартирах трясло люстры, на зданиях появились трещины. Люди выбежали на улицу.

Толчки длились около минуты. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В пятницу землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Ширванском районе на юго-востоке Азербайджана. Ранее подземные толчки фиксировались в Дагестане, напоминает «Радиоточка НСН».

