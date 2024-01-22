В Алма-Ате произошло землетрясение магнитудой 6,7
22 января 202421:59
В Алма-Ате на юге Казахстана зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщило республиканское МЧС.
Как пишут СМИ, горожане почувствовали серьезные толчки. В квартирах трясло люстры, на зданиях появились трещины. Люди выбежали на улицу.
Толчки длились около минуты. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
В пятницу землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Ширванском районе на юго-востоке Азербайджана. Ранее подземные толчки фиксировались в Дагестане, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru