В Алма-Ате произошло землетрясение магнитудой 6,7

В Алма-Ате на юге Казахстана зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщило республиканское МЧС.

На Филиппинах прошло землетрясение магнитудой 5,6

Как пишут СМИ, горожане почувствовали серьезные толчки. В квартирах трясло люстры, на зданиях появились трещины. Люди выбежали на улицу.

Толчки длились около минуты. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В пятницу землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Ширванском районе на юго-востоке Азербайджана. Ранее подземные толчки фиксировались в Дагестане, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКазахстан

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