Зарплаты и бонусы руководителей банков превысили годовые бюджеты регионов России
В России руководители 15 крупнейших банков по итогам 2025 года получили зарплаты и премии на 63 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант».
29 миллиардов рублей досталась руководству «Сбера». По сравнению с прошлым годом вознаграждение топ-менеджеров этой кредитной организации увеличилось на +14,6% до 3,7 млрд рублей, а относительно 2023 года — на 12,3 млрд (+73%).
Руководители «Сбера» получили больше доходов, чем за год собрали в бюджеты бедные российские регионы — Еврейская автономная область (23,5 млрд рублей) и Ненецкий автономный округ (28,8 млрд). В целом доходы топ-менеджеров 15 крупнейших банков оказались больше годовых бюджетов 16 российских регионов.
Ранее стало известно, что российские банки наживаются на высоких ставках. Из-за высоких ставок российские банки продолжают наращивать свой капитал, который покрывает убытки, связанные с просрочкой, с запасом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
