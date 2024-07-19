На границе Калининграда с Литвой стоят более ста грузовиков
Более 100 грузовиков скопились в очереди на границе Калининграда с Литвой. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни. Там пояснили, что литовские таможенники «работают, но медленно».
Перед пунктом пропуска на данный момент стоит 80 автомобилей. На нейтральной полосе еще 25, прошедших оформление калининградскими таможенниками, но не принятыми литовской стороной.
Ранее Росгранстрой сообщал, что ситуация связана с тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой работает лишь один - МАПП «Чернышевское», на литовской стороне «Кибартай».
Президент Владимир Путин в марте поручил кабмину предусмотреть в 2024 году выделение дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в Калининградскую область.
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