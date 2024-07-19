На границе Калининграда с Литвой стоят более ста грузовиков

Более 100 грузовиков скопились в очереди на границе Калининграда с Литвой. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни. Там пояснили, что литовские таможенники «работают, но медленно».

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Перед пунктом пропуска на данный момент стоит 80 автомобилей. На нейтральной полосе еще 25, прошедших оформление калининградскими таможенниками, но не принятыми литовской стороной.

Ранее Росгранстрой сообщал, что ситуация связана с тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой работает лишь один - МАПП «Чернышевское», на литовской стороне «Кибартай».

Президент Владимир Путин в марте поручил кабмину предусмотреть в 2024 году выделение дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в Калининградскую область.


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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