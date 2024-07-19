На границе Калининграда с Литвой стоят более ста грузовиков

Перед пунктом пропуска на данный момент стоит 80 автомобилей. На нейтральной полосе еще 25, прошедших оформление калининградскими таможенниками, но не принятыми литовской стороной.

Ранее Росгранстрой сообщал, что ситуация связана с тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой работает лишь один - МАПП «Чернышевское», на литовской стороне «Кибартай».

Президент Владимир Путин в марте поручил кабмину предусмотреть в 2024 году выделение дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в Калининградскую область.



