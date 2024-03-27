Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область

Президент Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в 2024 году выделение дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в Калининградскую область, говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что в условиях санкций и ряда ограничений расходы российских организаций, которые занимаются перевозкой грузов морским путем, должны быть возмещены из бюджетных средств.