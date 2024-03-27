Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область
Президент Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в 2024 году выделение дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в Калининградскую область, говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что в условиях санкций и ряда ограничений расходы российских организаций, которые занимаются перевозкой грузов морским путем, должны быть возмещены из бюджетных средств.
21 марта Литва без объяснения причин перестала пропускать грузовики из Калининграда. Отмечается, что с 23 часов 20 марта литовская сторона не приняла ни одного грузовика из Калининградской области. Из-за ситуации перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское» образовалась очередь из 140 большегрузов, некоторые машины «застряли» в нейтральной зоне. Позднее прием автомобилей возобновился.
Также с 1 марта пассажиры российских поездов не могут покидать свои вагоны или же садиться в поезд на литовских пограничных пунктах «Кяна» и «Кибартай», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru