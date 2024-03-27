Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область

Президент Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в 2024 году выделение дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в Калининградскую область, говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что в условиях санкций и ряда ограничений расходы российских организаций, которые занимаются перевозкой грузов морским путем, должны быть возмещены из бюджетных средств.

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21 марта Литва без объяснения причин перестала пропускать грузовики из Калининграда. Отмечается, что с 23 часов 20 марта литовская сторона не приняла ни одного грузовика из Калининградской области. Из-за ситуации перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское» образовалась очередь из 140 большегрузов, некоторые машины «застряли» в нейтральной зоне. Позднее прием автомобилей возобновился.

Также с 1 марта пассажиры российских поездов не могут покидать свои вагоны или же садиться в поезд на литовских пограничных пунктах «Кяна» и «Кибартай», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:грузоперевозкиСубсидииКалининградская Область

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