Польша прекратила пропуск грузовиков на границе с Белоруссией

Польша прекратила пропускать грузовики на границе с Белоруссией через КПП «Козловичи», за ночь там скопилось около 600 машин, сообщили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.

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Там отметили, что легковые автомобили пока пропускают, но с большими задержками.

Напомним, что четыре из шести автодорожных КПП на белорусско-польской границе не работают.

В июне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти готовятся закрыть все погранпереходы с Белоруссией. Между двумя странами действует один пассажирский погранпереход, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:грузоперевозкиГраницаБелоруссияПольша

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