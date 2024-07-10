Польша прекратила пропуск грузовиков на границе с Белоруссией

Там отметили, что легковые автомобили пока пропускают, но с большими задержками.



Напомним, что четыре из шести автодорожных КПП на белорусско-польской границе не работают.

В июне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти готовятся закрыть все погранпереходы с Белоруссией. Между двумя странами действует один пассажирский погранпереход, напоминает RT.

