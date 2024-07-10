Польша прекратила пропуск грузовиков на границе с Белоруссией
10 июля 202412:32
Польша прекратила пропускать грузовики на границе с Белоруссией через КПП «Козловичи», за ночь там скопилось около 600 машин, сообщили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.
Там отметили, что легковые автомобили пока пропускают, но с большими задержками.
Напомним, что четыре из шести автодорожных КПП на белорусско-польской границе не работают.
В июне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти готовятся закрыть все погранпереходы с Белоруссией. Между двумя странами действует один пассажирский погранпереход, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru