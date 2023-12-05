На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9

Днем ранее неподалеку от побережья Филиппин произошло новое землетрясение. Его магнитуда составила 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 44 км к востоку от города Таго. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сейсмологи объявили угрозу цунами около Филиппин. В регионе зафиксировали сразу три землетрясения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

