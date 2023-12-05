На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9
Новое сильное землетрясение произошло на Филиппинах 5 декабря, магнитуда составила 5, сообщается на сайте Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.
Очаг землетрясения находился на глубине 60 километров. На этот землетрясение зафиксировано около острова Лубанг к юго-западу от Манилы.
Днем ранее неподалеку от побережья Филиппин произошло новое землетрясение. Его магнитуда составила 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 44 км к востоку от города Таго. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сейсмологи объявили угрозу цунами около Филиппин. В регионе зафиксировали сразу три землетрясения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru