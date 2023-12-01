Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Малатья на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Малатья на востоке Турции, сообщает главное управление метеорологии страны и управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).

Очаг залегал на глубине семи километров. Подземные колебания были замечены в три часа ночи в районе Акчадаг. Данных о пострадавших нет и разрушениях нет.

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В этот же день землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в штате Калифорния близ границы с Мексикой. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS). Подземные толчки произошли в 07:43 UTC (10:43 мск) в 12 километрах восточнее поселения Окотильо у южной границы страны. Очаг землетрясения располагался на глубине 9,6 километра, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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