Угрозу цунами объявили из-за землетрясения у берегов Филиппин
2 декабря 202318:06
Сейсмологи объявили угрозу цунами около Филиппин.
Отмечается, что в регионе зафиксировали сразу три землетрясения магнитудой от 7,5 до 7,7.
Толчки зафиксировали в 110 км к юго-востоку от города Бутуан.
Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло в турецкой провинции Малатья, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru