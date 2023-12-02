Угрозу цунами объявили из-за землетрясения у берегов Филиппин

Сейсмологи объявили угрозу цунами около Филиппин.

В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,7

Отмечается, что в регионе зафиксировали сразу три землетрясения магнитудой от 7,5 до 7,7.

Толчки зафиксировали в 110 км к юго-востоку от города Бутуан.

Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло в турецкой провинции Малатья, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеФилиппины

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