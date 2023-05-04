На Ереванской улице в Москве загорелось здание

К тушению пожара привлекли 97 человек и 24 единицы техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

По данным РИА Новости, люди покинули здание до прибытия спасателей. Из-за пожара изменен ряд маршрутов общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что из поселка Успенка в Тюменской области эвакуировали 79 человек из-за пожара, передает «Радиоточка НСН».

