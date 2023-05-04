Потушен пожар возле бетонного завода на Ставрополье. Видео

Главк МЧС по Ставропольскому краю объявил о ликвидации пожара возле завода «Евробетон». Никто не пострадал.

Сигнал о возгорании партии бочек с мазутом на хутор Ташла, Шпаковского муниципального округа поступил после 11 часов утра. Огонь бушевал на площади 500 квадратных метров рядом с производственным предприятием. Пожару был присвоен второй повышенный ранг сложности.

Эвакуация людей не потребовалась. В тушении огня принимали участие более 60 человек личного состава и 18 единиц техники. МЧС публикует видео с места ЧП.

Между тем, опасного возгорания удалось избежать в Нижегородской области. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», там на трассе М7 в аварию попал грузовик с боеприпасами. Он задел цистерну с топливом – к счастью, горючая жидкость не разлилась, а боеприпасы не сдетонировали.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: 26.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ЗаводСтавропольПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры