Потушен пожар возле бетонного завода на Ставрополье. Видео

Главк МЧС по Ставропольскому краю объявил о ликвидации пожара возле завода «Евробетон». Никто не пострадал.

Сигнал о возгорании партии бочек с мазутом на хутор Ташла, Шпаковского муниципального округа поступил после 11 часов утра. Огонь бушевал на площади 500 квадратных метров рядом с производственным предприятием. Пожару был присвоен второй повышенный ранг сложности.

Эвакуация людей не потребовалась. В тушении огня принимали участие более 60 человек личного состава и 18 единиц техники. МЧС публикует видео с места ЧП.