Потушен пожар возле бетонного завода на Ставрополье. Видео
Главк МЧС по Ставропольскому краю объявил о ликвидации пожара возле завода «Евробетон». Никто не пострадал.
Сигнал о возгорании партии бочек с мазутом на хутор Ташла, Шпаковского муниципального округа поступил после 11 часов утра. Огонь бушевал на площади 500 квадратных метров рядом с производственным предприятием. Пожару был присвоен второй повышенный ранг сложности.
Эвакуация людей не потребовалась. В тушении огня принимали участие более 60 человек личного состава и 18 единиц техники. МЧС публикует видео с места ЧП.
Между тем, опасного возгорания удалось избежать в Нижегородской области. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», там на трассе М7 в аварию попал грузовик с боеприпасами. Он задел цистерну с топливом – к счастью, горючая жидкость не разлилась, а боеприпасы не сдетонировали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru