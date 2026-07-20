Врач предупредил об опасности заражения при купании в водоемах

Случайное проглатывание воды из природных водоемов может привести к заражению различными инфекциями из-за попадания туда сточных вод и фекалий животных. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Даниил Тринц.

К наиболее распространенным угрозам относятся кишечная палочка, ротавирусная инфекция и паразитарные болезни, например амебиаз. Также такая вода может стать источником энтеровирусных инфекций, способных поражать желудочно-кишечный тракт, нервную систему, сердце и мышцы. Существует и риск заражения острыми заболеваниями печени, такими как гепатит А и Е.