Врач предупредил об опасности заражения при купании в водоемах
Случайное проглатывание воды из природных водоемов может привести к заражению различными инфекциями из-за попадания туда сточных вод и фекалий животных. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Даниил Тринц.
К наиболее распространенным угрозам относятся кишечная палочка, ротавирусная инфекция и паразитарные болезни, например амебиаз. Также такая вода может стать источником энтеровирусных инфекций, способных поражать желудочно-кишечный тракт, нервную систему, сердце и мышцы. Существует и риск заражения острыми заболеваниями печени, такими как гепатит А и Е.
После случайного проглатывания воды не нужно сразу принимать лекарства, достаточно просто следить за своим состоянием. При появлении тошноты, рвоты, болезненных ощущений в животе, диареи или общей слабости следует как можно скорее обратиться к врачу для проведения диагностики и назначения лечения, в том числе с помощью телемедицинских сервисов.
Для профилактики заражения после выхода из водоема рекомендуется прополоскать полость рта теплой кипяченой водой или аптечным солевым раствором. Плавать лучше только в специально отведенных местах, где регулярно проверяют качество воды, и избегать купания после проливных дождей, так как в это время в водоемы часто попадают сточные воды.
Роспотребнадзор ранее предупредил о рисках заражения легионеллезом из-за грязных фильтров в системах централизованного кондиционирования воздуха, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Врач предупредил об опасности заражения при купании в водоемах
- На Украине назвали отставку главкома ВСУ Сырского вопросом времени
- Эксперт оценил эффективность ударов «Искандера» и «Циркона» по Киеву
- Wildberries сохранит выплаты сотрудникам складов при эвакуациях
- Золотые резервы ЦБ снизились до минимума с февраля 2020 года
- Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино выросло до 27 человек
- Экспорт российский пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года
- Месси не полетел в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026
- ЦБ сообщил о переносе сроков плановых ремонтов на сибирских НПЗ
- Вышел первый полноценный трейлер фильма «Мстители: Судный день»