Врач предупредил об опасности заражения при купании в водоемах

Случайное проглатывание воды из природных водоемов может привести к заражению различными инфекциями из-за попадания туда сточных вод и фекалий животных. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Даниил Тринц.

К наиболее распространенным угрозам относятся кишечная палочка, ротавирусная инфекция и паразитарные болезни, например амебиаз. Также такая вода может стать источником энтеровирусных инфекций, способных поражать желудочно-кишечный тракт, нервную систему, сердце и мышцы. Существует и риск заражения острыми заболеваниями печени, такими как гепатит А и Е.

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После случайного проглатывания воды не нужно сразу принимать лекарства, достаточно просто следить за своим состоянием. При появлении тошноты, рвоты, болезненных ощущений в животе, диареи или общей слабости следует как можно скорее обратиться к врачу для проведения диагностики и назначения лечения, в том числе с помощью телемедицинских сервисов.

Для профилактики заражения после выхода из водоема рекомендуется прополоскать полость рта теплой кипяченой водой или аптечным солевым раствором. Плавать лучше только в специально отведенных местах, где регулярно проверяют качество воды, и избегать купания после проливных дождей, так как в это время в водоемы часто попадают сточные воды.

Роспотребнадзор ранее предупредил о рисках заражения легионеллезом из-за грязных фильтров в системах централизованного кондиционирования воздуха, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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