На директора «Мехмаша» завели уголовное дело за использование нелицензионного ПО

На директора завода «Мехмаш» в Свердловской области возбуждено уголовное дело из-за использования нелицензионного ПО на предприятии. Ему грозит до шести лет тюрьмы, пишет Telegram-канал Baza.

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Проверка завода началась еще в апреле, по итогам которой были изъяты два системных блока, на которых была установлена нелицензионная программа Solidworks Premium (ПО для создания 3D-моделей).

Стоимость двух программ - полтора миллиона рублей. Гендиректор «Мехмаша» Евгений Киселев не стал отрицать, что программа пиратская. Накануне против него было возбуждено уголовное дело по статье 146 УК РФ (Нарушение авторских и смежных прав).

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЛицензияУголовное Дело

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