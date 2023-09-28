На директора «Мехмаша» завели уголовное дело за использование нелицензионного ПО

Проверка завода началась еще в апреле, по итогам которой были изъяты два системных блока, на которых была установлена нелицензионная программа Solidworks Premium (ПО для создания 3D-моделей).



Стоимость двух программ - полтора миллиона рублей. Гендиректор «Мехмаша» Евгений Киселев не стал отрицать, что программа пиратская. Накануне против него было возбуждено уголовное дело по статье 146 УК РФ (Нарушение авторских и смежных прав).

