Минцифры предложило отказаться от лицензий на пейджинговую связь

Минцифры России предложило прекратить лицензирование услуг пейджинговой связи. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов.

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В документе отмечается, что технология пейджинга (персонального радиовызова) устарела, ее заменила подвижная радиотелефонная связь, пишет RT. По данным реестра лицензий Роскомнадзора на оказание услуг связи, на июнь текущего года в РФ нет действующих лицензий на пейджинг.

Кроме того, Минцифры предлагает прекратить лицензирование услуг по передаче данных для трансляции голосовой информации, необходимых для работы VoIP и IP-телефонии.

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ФОТО: РИА Новости
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