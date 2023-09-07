Минцифры предложило отказаться от лицензий на пейджинговую связь
Минцифры России предложило прекратить лицензирование услуг пейджинговой связи. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов.
В документе отмечается, что технология пейджинга (персонального радиовызова) устарела, ее заменила подвижная радиотелефонная связь, пишет RT. По данным реестра лицензий Роскомнадзора на оказание услуг связи, на июнь текущего года в РФ нет действующих лицензий на пейджинг.
Кроме того, Минцифры предлагает прекратить лицензирование услуг по передаче данных для трансляции голосовой информации, необходимых для работы VoIP и IP-телефонии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru