Минцифры предложило отказаться от лицензий на пейджинговую связь

В документе отмечается, что технология пейджинга (персонального радиовызова) устарела, ее заменила подвижная радиотелефонная связь, пишет RT. По данным реестра лицензий Роскомнадзора на оказание услуг связи, на июнь текущего года в РФ нет действующих лицензий на пейджинг.

Кроме того, Минцифры предлагает прекратить лицензирование услуг по передаче данных для трансляции голосовой информации, необходимых для работы VoIP и IP-телефонии.

