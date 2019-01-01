На Чукотке природные пожары охватили 14 тысяч гектаров
Природные пожары на Чукотке охватили площадь почти в 14 тыс. Об этом заявили в региональном управлении МЧС, пишет RT.
Уточняется, что на территории Чукотского автономного округа на данный момент зафиксировано уже 11 природных пожаров, которые охватили площадь в 13 820 гектаров. В их тушении задействованы 36 человек и 16 единиц техники.
В МЧС также рассказали, что угрозы для населенных пунктов и объектов экономики не зафиксировано. В то же время уточняется, что в случае изменения направления ветра возможно задымление городов и сел.
Ранее Гидрометцентр сообщил о пожароопасном сезоне в России. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал НСН, что ситуация с которой столкнулись на Урале характерна для региона. По его словам, пожароопасный сезон обусловлен не жарой, а малоснежной зимой.
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