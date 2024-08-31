На Бережковской набережной в Москве загорелось трехэтажное административное здание

«Сообщение о пожаре поступило по адресу: Бережковская набережная, дом 20, строение 9. Загорание происходит на втором этаже 3-х этажного административного здания», — указали в ведомстве.

Огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров. На месте пожара находятся пожарно-спасательные подразделения, к тушению привлекли свыше 110 специалистов и 35 единиц техники.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

