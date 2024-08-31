В Кирове загорелся цех деревообработки на площади в одну тысячу «квадратов»

Цех деревообработки загорелся в Кирове. Об этом сообщило управление МЧС по Кировской области.

Пожар произошел утром 31 августа в производственном здании на улице Лесозаводской.

«В 06:53 пожар локализован на площади 1000 кв. метров», — отметили в МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте ЧП находятся восемь пожарных расчетов, тушение возгорания продолжается.

Ранее пожар произошел в гостином доме в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области, огонь локализовали на площади 340 кв. м.

