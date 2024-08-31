В Кирове загорелся цех деревообработки на площади в одну тысячу «квадратов»
31 августа 202408:24
Цех деревообработки загорелся в Кирове. Об этом сообщило управление МЧС по Кировской области.
Пожар произошел утром 31 августа в производственном здании на улице Лесозаводской.
«В 06:53 пожар локализован на площади 1000 кв. метров», — отметили в МЧС.
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте ЧП находятся восемь пожарных расчетов, тушение возгорания продолжается.
Ранее пожар произошел в гостином доме в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области, огонь локализовали на площади 340 кв. м.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru