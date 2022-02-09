Российские ученые извлекли из антарктического озера лёд возрастом около 600 тысяч лет
Российские учёные сумели достать из скважины над антарктическим озером Восток лёд, который возник около 600 тысяч лет назад.
Операцию провели сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института на станции Восток. Отмечается, что ученым удалось успешно извлечь с глубины 3 453 метра ледяной керн (образец горной породы, извлеченный из скважины с помощью бурения, - прим. НСН) возрастом 567 тысяч лет.
Всего за время экспедиции из скважины 5Г-5 было добыто 133,63 метра керна. Уже в 2023 году специалисты планируют поднять из нижних слоев ледника образцы, замерзшие более 1,2 млн лет назад. Бурение должно завершиться уже через год, в январе-феврале 2023 года.
Комментируя это известие, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров отметил, что уникальность и важность полученных результатов крайне высока. По его словам, ученые смогут изучить образцы и на основании полученных данных построить модели возможных климатических колебаний на планете, которые станут основой для исследований важнейших отраслей науки и экономики.
«По ледяным кернам можно точно реконструировать температурный режим, оценить солнечную и вулканическую активность, плотность и газовый состав атмосферы, определить содержание парниковых газов. Мы сможем сделать выводы о биологических, исторических и даже экономических изменениях в жизни нашей цивилизации», – заключил он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- Мясников назвал фактор, снижающий риск развития рака груди
- «Сильно изменился». Депутат Куринный рассказал о самочувствии Жириновского
- «Мелкий порученец НАТО»: Ле Пен раскритиковала итоги визита Макрона в Москву и Киев
- Гинцбург заявил, что регистрация вакцины «Спутник V» в ВОЗ неизбежна
- Песков: в Кремле придают особое значение визиту главы Казахстана Токаева
- Тату-мастер раскритиковал рисунок на груди Моргенштерна
- Эрдоган ждет Путина в Турции на день всех влюбленных
- Российские ученые извлекли из антарктического озера лёд возрастом около 600 тысяч лет
- ВС предложил втрое увеличить сумму долга для личного банкротства
- Ханский дворец закрыли для туристов в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru