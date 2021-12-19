На «АвтоВАЗе» в Тольятти прогремел взрыв

По данным агентства, ЧП произошло на чугунном производстве. По предварительным данным, мог взорваться ацетиленовый баллон.

На данный момент сведений о пострадавших нет.

Ранее газоперерабатывающий завод в Амурской области остановил процесс по переработке природного газа после взрыва и возгорания на установке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенный центр предприятия.

