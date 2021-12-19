На «АвтоВАЗе» в Тольятти прогремел взрыв

На заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в воскресенье, 19 декабря.

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По данным агентства, ЧП произошло на чугунном производстве. По предварительным данным, мог взорваться ацетиленовый баллон.

На данный момент сведений о пострадавших нет.

Ранее газоперерабатывающий завод в Амурской области остановил процесс по переработке природного газа после взрыва и возгорания на установке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенный центр предприятия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТольяттиПроисшествиеВзрыв Газа"автоваз"
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