На «АвтоВАЗе» в Тольятти прогремел взрыв
На заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в воскресенье, 19 декабря.
По данным агентства, ЧП произошло на чугунном производстве. По предварительным данным, мог взорваться ацетиленовый баллон.
На данный момент сведений о пострадавших нет.
Ранее газоперерабатывающий завод в Амурской области остановил процесс по переработке природного газа после взрыва и возгорания на установке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенный центр предприятия.
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