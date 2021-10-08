Амурский завод приостановил переработку природного газа после хлопка и возгорания
Амурский газоперерабатывающий завод в Амурской области остановил процесс по переработке природного газа после взрыва и возгорания на установке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенный центр предприятия.
Отмечается, что переработка приостановлена на время проведения аварийных работ. Сроки возобновления технологического процесса не называются.
Ранее стало известно, что на второй технологической линии Амурского ГПЗ произошла разгерметизация одной из установок с хлопком газа, впоследствии разгорелся крупный пожар, отмечает РИА ФАН. Никто не пострадал, пишет RT.
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