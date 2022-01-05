На Амурском ГПЗ произошел пожар

По данным организации, во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой на одной из установок зафиксировали локальное возгорание газа. На заводе сработала штатная система пожаротушения.

«Возгорание локализовано, пострадавших нет», — подчеркнули в пресс-службе. Предприятию и населенным пунктам ничего не угрожает.

В ГУ МЧС по региону подтвердили, что в результате пожара никто не пострадал, отмечает телеканал «360». Прокуратура начала проверку по факту инцидента на Амурском ГПЗ, пишут Известия.

Накануне пожар произошел на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Тюменской области, пострадавших нет.

