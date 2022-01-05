На Амурском ГПЗ произошел пожар
Пожар произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в районе города Свободный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
По данным организации, во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой на одной из установок зафиксировали локальное возгорание газа. На заводе сработала штатная система пожаротушения.
«Возгорание локализовано, пострадавших нет», — подчеркнули в пресс-службе. Предприятию и населенным пунктам ничего не угрожает.
В ГУ МЧС по региону подтвердили, что в результате пожара никто не пострадал, отмечает телеканал «360». Прокуратура начала проверку по факту инцидента на Амурском ГПЗ, пишут Известия.
Накануне пожар произошел на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Тюменской области, пострадавших нет.
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