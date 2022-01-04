Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе под Тюменью
4 января 202209:30
Пожар произошел на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Тюменской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Данные о площади возгорания и пострадавших пока не приводятся, отмечает RT.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, на Антипинском НПЗ загорелась одна из установок глубокой переработки мазута.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru