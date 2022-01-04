В Тюменской области локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Пожар на территории Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) под Тюменью локализован. Об этом пишет портал 72.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Тюменской области.

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе под Тюменью

По данным ведомства, в 7:42 поступило сообщение о загорании технологической установки на НПЗ. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К 9:20 мск возгорание было локализовано.

«Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Всего привлечено 84 человека и 26 единиц техники», — сообщили в МЧС.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:ПожарНПЗТюмень
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