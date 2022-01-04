В Тюменской области локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
4 января 202210:57
Пожар на территории Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) под Тюменью локализован. Об этом пишет портал 72.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Тюменской области.
По данным ведомства, в 7:42 поступило сообщение о загорании технологической установки на НПЗ. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К 9:20 мск возгорание было локализовано.
«Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Всего привлечено 84 человека и 26 единиц техники», — сообщили в МЧС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru