В Тюменской области локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

По данным ведомства, в 7:42 поступило сообщение о загорании технологической установки на НПЗ. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К 9:20 мск возгорание было локализовано.

«Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Всего привлечено 84 человека и 26 единиц техники», — сообщили в МЧС.

