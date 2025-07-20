На Алтае вертолёт Robinson рухнул в Телецкое озеро
20 июля 202507:33
Минувшей ночью у села Иогач на Алтае частный вертолёт Robinson рухнул в Телецкое озеро (глубина до 325 метров), сообщает Telegram-канал Mash.
На борту были два человека. Пилоты самостоятельно выбрались из воды и вызвали медиков. У одного — открытый перелом голени и ссадины, у второго — множественные порезы. Их госпитализировали.
Транспортная прокуратура выясняет причины произошедшего.
Ранее вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru