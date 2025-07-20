На Алтае вертолёт Robinson рухнул в Телецкое озеро

Минувшей ночью у села Иогач на Алтае частный вертолёт Robinson рухнул в Телецкое озеро (глубина до 325 метров), сообщает Telegram-канал Mash.

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На борту были два человека. Пилоты самостоятельно выбрались из воды и вызвали медиков. У одного — открытый перелом голени и ссадины, у второго — множественные порезы. Их госпитализировали.

Транспортная прокуратура выясняет причины произошедшего.

Ранее вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Alec Wilson/https://ru.wikipedia.org
ТЕГИ:АлтайКрушениеВертолеты

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