На Алтае произошло землетрясение магнитудой 5,4

Согласно информации ведомства, подземные толчки ощутили жители Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов, а также города Горно-Алтайска. Известно, что в пятидесятикилометровую зону попали 10 населенных пунктов в том числе Бельтир, Чаган-Узун, Ортолык и Чибит.

По данным дежурных служб Кош-Агачского, Улаганского районов и глав сельских поселений, в результате ЧП никто не пострадал. Отмечается, что системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, социально-значимые объекты в регионе не повреждены.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4.

