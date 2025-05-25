На Алтае произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Республике Алтай в 12 км от села Кызыл-Таш Кош-Агачского района произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Согласно информации ведомства, подземные толчки ощутили жители Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов, а также города Горно-Алтайска. Известно, что в пятидесятикилометровую зону попали 10 населенных пунктов в том числе Бельтир, Чаган-Узун, Ортолык и Чибит.
По данным дежурных служб Кош-Агачского, Улаганского районов и глав сельских поселений, в результате ЧП никто не пострадал. Отмечается, что системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, социально-значимые объекты в регионе не повреждены.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru