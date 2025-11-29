На Афипском НПЗ на Кубани произошел пожар из-за атаки БПЛА
Пожар разгорелся на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Как отметили в ведомстве, при возгорании на НПЗ в Северском районе Кубани была повреждена часть технического оборудования. При этом резервуары не пострадали.
«По уточненной информации, возгорание локализовали на площади 250 кв. м. В тушении участвуют 65 человек и 21 единица техники», - сообщил оперштаб.
Предварительно, никто не пострадал. Персонал НПЗ эвакуировали.
Ранее на территории Туапсинского НПЗ упали фрагменты БПЛА, в результате пострадали два человека, они были госпитализированы.
