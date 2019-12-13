На «Адмирале Кузнецове» ликвидировали открытое горение

13 декабря 201909:26

Открытое горение на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске ликвидировано, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Стало известно об одном погибшем при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

«Около пяти утра открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв. метров», - сообщил собеседник агентства.

По имеющейся информации, пожар возник в первом энергоотсеке на восьмой палубе. В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Один человек пропал без вести. Как сообщается, тушение возгорания было осложнено сильным задымлением и высокой температурой.

Масштабы последствий пожара на авианосце еще предстоит оценить, но есть надежда на то, что нынешнее ЧП не станет причиной увеличения сроков ремонта судна, - заявил в эфире НСН бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

«Сейчас рано делать какие-то серьезные прогнозы, можно говорить только в теоретическом плане. Любой пожар, любая нештатная ситуация может повлиять на сроки ремонта. Пока погибших нет, это для меня самое главное. Корабль очень большой, энергоотсек в сравнении с кораблем имеет не самую большую площадь, но все познается в сравнении. Он на ремонте, восстановительные работы будут проведены и, как мне кажется, можно рассчитывать при определенной концентрации усилий завода по ремонту сроки могут и не сдвинуться», - заявил он.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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