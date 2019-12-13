На «Адмирале Кузнецове» ликвидировали открытое горение
Открытое горение на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске ликвидировано, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Около пяти утра открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв. метров», - сообщил собеседник агентства.
По имеющейся информации, пожар возник в первом энергоотсеке на восьмой палубе. В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Один человек пропал без вести. Как сообщается, тушение возгорания было осложнено сильным задымлением и высокой температурой.
Масштабы последствий пожара на авианосце еще предстоит оценить, но есть надежда на то, что нынешнее ЧП не станет причиной увеличения сроков ремонта судна, - заявил в эфире НСН бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
«Сейчас рано делать какие-то серьезные прогнозы, можно говорить только в теоретическом плане. Любой пожар, любая нештатная ситуация может повлиять на сроки ремонта. Пока погибших нет, это для меня самое главное. Корабль очень большой, энергоотсек в сравнении с кораблем имеет не самую большую площадь, но все познается в сравнении. Он на ремонте, восстановительные работы будут проведены и, как мне кажется, можно рассчитывать при определенной концентрации усилий завода по ремонту сроки могут и не сдвинуться», - заявил он.
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