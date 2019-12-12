Адмирал оценил пожар на «Адмирал Кузнецове»

Экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в эфире НСН рассказал, что оценивать ущерб, нанесенный авианосцу, пока рано.

«Сейчас рано делать какие-то серьезные прогнозы, можно говорить только в теоретическом плане. Любой пожар, любая нештатная ситуация может повлиять на сроки ремонта. Мне трудно говорить, я много раз бывал в подобных ситуациях, слишком хорошо знаю, что это такое. Все может быть, но здесь меня как человека профессионального беспокоит только то, чтобы не погибли люди. Пока ситуация еще для меня лично не ясная. Пока погибших нет, это для меня самое главное. Корабль очень большой, энергоотсек в сравнении с кораблем имеет не самую большую площадь, но все познается в сравнении. Он на ремонте, восстановительные работы будут проведены и, как мне кажется, можно рассчитывать при определенной концентрации усилий завода по ремонту сроки могут и не сдвинуться», - сообщил он.

По информации издания «Вечерний Мурманск», в помещениях корабля наблюдается сильное задымление. На месте работают восемь пожарных расчетов. Тушение ведут по второму номеру сложности.

Авианосец был спущен на воду в 1987 году. В августе 2017 года заместитель главнокомандующего Военно-морского флота России по вооружению анонсировал начало ремонта корабля в 2018 году. Планировалось, что работы будут проведены за 2,5-3 года.



