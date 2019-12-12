Стало известно об одном погибшем при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

Обнаружен мертвым один из трех пропавших без вести людей в результате пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Ранее сообщалось, что спасатели ищут трех человек, пропавших после пожара на судне. В настоящее время поиски продолжаются, отмечает агентство. Среди пострадавших находятся 12 человек.

Пожар начался на судне 12 декабря утром во время сварочных работ. Огонь был потушен, однако, эксперты считают, что масштабы последствий пожара на авианосце еще предстоит оценить. Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в эфире НСН заявил, что есть надежда на то, что нынешнее ЧП не станет причиной увеличения сроков ремонта судна.

Напомним, авианосец находится в Североморске в Центре судоремонта "Звездочка" с 2018 года. По плану, его ремонт должен быть завершен в 2022 году.

