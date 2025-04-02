МВД заявило о ликвидации с Белоруссией пяти мошеннических колл-центров за год

Министерство внутренних дел РФ отчиталось о ликвидации в 2024 году пяти мошеннических колл-центров на территориях России и Белоруссии. В результате совместных с белорусскими силовиками операций задержаны около 60 организаторов и участников преступного сообщества.

Как уточнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, задержанные причастны к совершению свыше 400 преступных деяний. В ведомстве констатировали активное развитие сотрудничества правоохранительных органов двух стран.