МВД заявило о ликвидации с Белоруссией пяти мошеннических колл-центров за год

Министерство внутренних дел РФ отчиталось о ликвидации в 2024 году пяти мошеннических колл-центров на территориях России и Белоруссии. В результате совместных с белорусскими силовиками операций задержаны около 60 организаторов и участников преступного сообщества.

Как уточнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, задержанные причастны к совершению свыше 400 преступных деяний. В ведомстве констатировали активное развитие сотрудничества правоохранительных органов двух стран.

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Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 1 апреля Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Белоруссии провело массовые обыски и задержания в Минске в рамках пресечения деятельности мошеннического колл-центра. Согласно информации МВД республики, мошенники обманывали жителей Белоруссии и России. По оперативным данным, они совершили более 100 преступлений на территории двух стран.

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ФОТО: скриншот / видео ФСБ
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