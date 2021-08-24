В ОНФ предложили лишать свободы телефонных мошенников

Соответствующее письмо ОНФ направил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву. В нем отмечается, что существующая махинация с подменой номеров стала одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов банков. Общественники считают необходимым обязать операторов сотовой связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда.

Ежемесячно злоумышленники крадут у граждан России от 3,5 до 5 миллиардов рублей. При этом на законодательном уровне так и не принято решение, как бороться с этой проблемой.

На днях стало известно о новой схеме мошенников. Чтобы получить доступ в личные кабинеты клиентов банков мошенники стали разыгрывать среди них «бесплатную пиццу».

