В ОНФ предложили лишать свободы телефонных мошенников
«Общероссийский народный фронт» предложил ввести уголовное наказание за организацию сервисов по подмене номеров и, возможно, сам процесс подмены, пишет «Коммерсант».
Соответствующее письмо ОНФ направил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву. В нем отмечается, что существующая махинация с подменой номеров стала одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов банков. Общественники считают необходимым обязать операторов сотовой связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда.
Ежемесячно злоумышленники крадут у граждан России от 3,5 до 5 миллиардов рублей. При этом на законодательном уровне так и не принято решение, как бороться с этой проблемой.
На днях стало известно о новой схеме мошенников. Чтобы получить доступ в личные кабинеты клиентов банков мошенники стали разыгрывать среди них «бесплатную пиццу».
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